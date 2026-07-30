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AGENDA · Montargis

Le tour du monde en 60 minutes Montargis

mercredi 12 août 2026 · Montargis

Le tour du monde en 60 minutes Montargis

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
2 Rue du Faubourg de la Chaussée
Ville
45200 Montargis
Département
Loiret
Tarif
2 2 2 Tarif de base plein tarif

Montargis

Le tour du monde en 60 minutes

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret

Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-12 16:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Le tour du monde en 60 minutes
Partez à la découverte du monde tel qu’il apparaît dans les œuvres du musée, à travers des jeux, de l’observation et des histoires à partager en famille ! (visite en famille dès 7 ans) 2  .

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81  reservations@musee-girodet.fr

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English :

Around the World in 60 Minutes

L’événement Le tour du monde en 60 minutes Montargis a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MONTARGIS

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