Le tour du monde en 60 minutes Montargis
mercredi 12 août 2026 · Montargis
Informations pratiques
Montargis
Le tour du monde en 60 minutes
2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-12 16:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Le tour du monde en 60 minutes
Partez à la découverte du monde tel qu’il apparaît dans les œuvres du musée, à travers des jeux, de l’observation et des histoires à partager en famille ! (visite en famille dès 7 ans) 2 .
2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81 reservations@musee-girodet.fr
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English :
Around the World in 60 Minutes
L’événement Le tour du monde en 60 minutes Montargis a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MONTARGIS
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