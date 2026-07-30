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AGENDA · Montargis

Visites flash Montargis

jeudi 13 août 2026 · Montargis

Visites flash Montargis

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
2 Rue du Faubourg de la Chaussée
Ville
45200 Montargis
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Montargis

Visites flash

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 11:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Visites flash
Découvrez les collections du musée à partir d’un thème mystère et insolite qui changera selon le jour… et l’humeur de la médiatrice ! (dès 12 ans)   .

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81  reservations@musee-girodet.fr

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L’événement Visites flash Montargis a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MONTARGIS

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