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AGENDA · Montargis

Course hybride Montargis

vendredi 4 septembre 2026 · Montargis

Course hybride Montargis

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Ville
45200 Montargis
Département
Loiret
Tarif
80 80 80 Tarif Groupe

Montargis

Course hybride

Montargis Loiret

Tarif : 80 – 80 – EUR
80
Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 16:00:00
fin : 2026-09-04

Date(s) :
2026-09-04

Course hybride
Helios Arena Night 3 niveaux de course Beginner, inter et RX en binôme HH ou FF. Que tu viennes pour performer ou pour mettre le feu dans les tribunes, prépare-toi à vivre une soirée comme il n’y en a jamais eu dans le Montargois. 80  .

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire  

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English :

Hybrid Race

L’événement Course hybride Montargis a été mis à jour le 2026-08-13 par OT MONTARGIS

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