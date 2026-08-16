AGENDA · Montargis
Course hybride Montargis
vendredi 4 septembre 2026 · Montargis
Informations pratiques
Montargis
Course hybride
Montargis Loiret
Tarif : 80 – 80 – EUR
80
Tarif Groupe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 16:00:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Course hybride
Helios Arena Night 3 niveaux de course Beginner, inter et RX en binôme HH ou FF. Que tu viennes pour performer ou pour mettre le feu dans les tribunes, prépare-toi à vivre une soirée comme il n’y en a jamais eu dans le Montargois. 80 .
Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
Hybrid Race
L’événement Course hybride Montargis a été mis à jour le 2026-08-13 par OT MONTARGIS
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