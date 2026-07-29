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AGENDA · Montargis

La blouse à histoires Montargis

mercredi 19 août 2026 · Montargis

La blouse à histoires Montargis

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
2 Rue du Faubourg de la Chaussée
Ville
45200 Montargis
Département
Loiret
Tarif
2 2 2 Tarif de base plein tarif

Montargis

La blouse à histoires

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret

Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:30:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

La blouse à histoires
Laissez-vous guider par les médiatrices et découvrez une blouse d’artiste qui a un plus d’un tour dans… ses poches !
Pour les familles avec enfants de 2 à 5 ans.
*Ce dispositif est proposé en partenariat avec le réseau Agorame 2  .

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81  reservations@musee-girodet.fr

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English :

The Story Blouse

L’événement La blouse à histoires Montargis a été mis à jour le 2026-07-26 par OT MONTARGIS

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