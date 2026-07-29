Sur le pont ! Montargis
dimanche 16 août 2026 · Montargis
Informations pratiques
Montargis
Sur le pont !
2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 15:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Sur le pont !
Suivrez la médiatrice dans une visite imaginée comme un voyage de bateau en bateau à travers les œuvres du musée ! (dès 12 ans, visite adulte) 2 .
2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81 reservations@musee-girodet.fr
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English :
All hands on deck!
L’événement Sur le pont ! Montargis a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MONTARGIS
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