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Montargis à pas contés Montargis

mercredi 19 août 2026 · Montargis

Montargis à pas contés Montargis

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
35 Rue Renée de France
Ville
45200 Montargis
Département
Loiret
Tarif
4 4 4 4 Tarif enfant

Montargis

Montargis à pas contés

35 Rue Renée de France Montargis Loiret

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
4
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:30:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-19 2026-08-26

Laissez-vous conter Montargis, en parcourant ses rues sur l’eau, ses monuments et ses quartiers historiques.
Laissez-vous conter Montargis, en parcourant ses rues sur l’eau, ses monuments et ses quartiers historiques.
Durée 2h00 4  .

35 Rue Renée de France Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 00 87  contact@tourisme-montargis.fr

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English :

Let us take you on a journey through Montargis as you explore its waterways, monuments, and historic neighborhoods.

L’événement Montargis à pas contés Montargis a été mis à jour le 2026-08-13 par OT MONTARGIS

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