Montargis à pas contés Montargis
mercredi 19 août 2026 · Montargis
Informations pratiques
Montargis
Montargis à pas contés
35 Rue Renée de France Montargis Loiret
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:30:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-19 2026-08-26
Laissez-vous conter Montargis, en parcourant ses rues sur l’eau, ses monuments et ses quartiers historiques.
Laissez-vous conter Montargis, en parcourant ses rues sur l’eau, ses monuments et ses quartiers historiques.
Durée 2h00 4 .
35 Rue Renée de France Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 00 87 contact@tourisme-montargis.fr
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English :
Let us take you on a journey through Montargis as you explore its waterways, monuments, and historic neighborhoods.
L’événement Montargis à pas contés Montargis a été mis à jour le 2026-08-13 par OT MONTARGIS
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