AGENDA · Montargis
Montargis Plage Montargis
jeudi 20 août 2026 · Montargis
Informations pratiques
Montargis
Montargis Plage
Rue des Closiers Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 17:00:00
fin : 2026-08-20 19:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Montargis Plage
Cet été, retrouvez le musée à Montargis plage pour créer de petites réalisations inspirées des collections !
Tout public, atelier gratuit sans réservation. .
Rue des Closiers Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81 reservations@musee-girodet.fr
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English :
Montargis Beach
L’événement Montargis Plage Montargis a été mis à jour le 2026-07-26 par OT MONTARGIS
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