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Montargis Plage Montargis

jeudi 20 août 2026 · Montargis

Montargis Plage Montargis

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Rue des Closiers
Ville
45200 Montargis
Département
Loiret
Tarif

Montargis

Montargis Plage

Rue des Closiers Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 17:00:00
fin : 2026-08-20 19:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Montargis Plage
Cet été, retrouvez le musée à Montargis plage pour créer de petites réalisations inspirées des collections !
Tout public, atelier gratuit sans réservation.   .

Rue des Closiers Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81  reservations@musee-girodet.fr

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English :

Montargis Beach

L’événement Montargis Plage Montargis a été mis à jour le 2026-07-26 par OT MONTARGIS

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