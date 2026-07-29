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AGENDA · Montargis

Apéro-lecture Montargis

mercredi 19 août 2026 · Montargis

Apéro-lecture Montargis

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
2 Rue Franklin Roosevelt
Ville
45200 Montargis
Département
Loiret
Tarif

Montargis

Apéro-lecture

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:00:00
fin : 2026-08-19 20:30:00

Date(s) :
2026-08-19

Apéro-lecture
Lecture estivale par les bibliothécaires, dans un petit carré de verdure. Si la pluie s’invite aussi ou s’il fait trop chaud, nous nous installerons dans la médiathèque.
Nous offrons les boissons et comptons sur vous pour apporter et partager
des petites choses à grignoter.   .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70 

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English :

L’événement Apéro-lecture Montargis a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MONTARGIS

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