Apéro-lecture Montargis
mercredi 19 août 2026 · Montargis
Informations pratiques
Montargis
Apéro-lecture
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:00:00
fin : 2026-08-19 20:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Apéro-lecture
Lecture estivale par les bibliothécaires, dans un petit carré de verdure. Si la pluie s’invite aussi ou s’il fait trop chaud, nous nous installerons dans la médiathèque.
Nous offrons les boissons et comptons sur vous pour apporter et partager
des petites choses à grignoter. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
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English :
L’événement Apéro-lecture Montargis a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MONTARGIS
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