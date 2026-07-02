Nuit de Sabbat, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Nuit de Sabbat Vendredi 30 octobre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-30T20:00:00+01:00 – 2026-10-30T21:00:00+01:00

Fin : 2026-10-30T20:00:00+01:00 – 2026-10-30T21:00:00+01:00

Orchestre

Des bois obscurs de Moussorgski et d’Indy aux mers déchaînées de Wagner, cette soirée en quatre poèmes symphoniques nous fait découvrir la magie de ce genre, à mi-chemin entre la fable et la musique pure. Pour cette soirée dans les sous-bois enchantés de l’orchestre, les conservatoires de la région unissent leurs forces : une belle démonstration de la vitalité du paysage musical aquitain, portée par ses jeunes artistes.

Programme

Helena Munktell, Soirée au Valborg

Richard Wagner, Le Vaisseau fantôme, ouverture

Vincent d’Indy, La Forêt enchantée op. 8

Modeste Moussorgski, Une Nuit sur le mont Chauve

Ouverture des réservations à partir du mercredi 30 septembre 2026 à 13H

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/706283-nuit-de-sabbat »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-nuit-de-sabbat-84551 »}]

Étudiants des conservatoires de la Région Nouvelle-Aquitaine | RésoNAnces Orchestre