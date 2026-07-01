Nuit des Bains, Association Quartier des Bains, Genève
jeudi 17 septembre 2026 · Association Quartier des Bains · Genève
Informations pratiques
Nuit des Bains 17 septembre et 12 novembre Association Quartier des Bains
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:00:00+02:00
Fin : 2026-11-12T18:00:00+01:00 – 2026-11-12T21:00:00+01:00
Le Quartier des Bains s’enflamme pour l’art contemporain
Genève vibre au rythme de la célèbre Nuit des Bains. Le temps d’une soirée exceptionnelle, le quartier se transforme en un immense parcours artistique à ciel ouvert où musées, galeries et centres d’art ouvrent simultanément leurs portes pour un vernissage collectif géant.
Association Quartier des Bains Rue des Bains 22, 1205 Genève Genève 1200 http://www.quartierdesbains.ch [{« type »: « link », « value »: « https://quartierdesbains.ch/agenda/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/centres-art/association-quartier-bains/
Pendant une soirée, musées, galeries et centres d’art ouvrent simultanément leurs portes pour un vernissage collectif qui attire des milliers de visiteurs.
DR
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