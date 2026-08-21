Nuit des bibliothèques – Evénément, Médiathèque d’Eysines, Eysines

Informations pratiques

Nuit des bibliothèques – Evénément Samedi 3 octobre, 17h00 Médiathèque d’Eysines Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00

Dix ans d’émotions, de partages et de complicité… Ça se fête !

Cette année, notre grand événement métropolitain souffle sa 10ème bougie. Pour marquer ce cap exceptionnel, nous vous invitons à déconnecter du quotidien et à plonger au cœur d’une édition spéciale, entièrement placée sous le signe de la célébration et de la convivialité.

Que vous soyez là depuis le premier jour ou que vous nous rejoigniez pour la première fois, votre place est à nos côtés !

Au programme de cette édition spéciale :

• 17h – 22h / Exposition : « Dix ans déjà ! »

Venez revivre et partager les moments forts qui ont jalonné cette décennie d’aventures communes autour de la Nuit des bibliothèques. Une plongée nostalgique et joyeuse dans nos plus beaux souvenirs.

• 17h-22h / Exposition du dessinateur de presse Thibaut Soulcié

Parrain de la Nuit des Bibliothèques, il nous proposera une série d’une douzaine de dessins inspirés de scènes vécues en service public dans nos établissements.

• 17h – 20h / Stand Maquillages Artistiques

Marie-Noëlle de l’Envolée Belle sortira ses pinceaux et ses paillettes pour maquiller petits et grands !

• 17h – 19h / Animations en continu

Jeux Just Dance : Enflammez la piste, montrez vos meilleurs mouvements et relevez le défi Atelier créatif « Boules à facettes » : Laissez libre cours à votre inventivité pour faire briller la fête.

• 19h / Battle Littéraire par le collectif Ta mère la Mieux

Laissez-vous embarquer par la magie des mots lors d’une joute verbale inédite et rythmée sur le thème de la fête et de l’anniversaire. Des artistes incarnent des livres et s’affrontent à coups de compliments, d’éloges et de punchlines. Dans une ambiance conviviale et décalée, le public découvre autrement une sélection de livres de la bibliothèque. Les réactions, les mots et les ressentis des spectateurs nourriront également des moments d’improvisation qui rendront chaque battle unique. Une invitation participative et ludique à la lecture, accessible aussi bien aux néophytes qu’aux passionnés de littérature

• 19h45 / On souffle les bougies !

Le grand moment est arrivé ! Pour accompagner ce cap, profitez de la buvette et de la restauration.

• 20h / Spécial Quiz Anniversaire et fête

Testez vos connaissances ! Un grand quiz ludique pour s’amuser ensemble : saurez-vous trouver toutes les bonnes réponses ?

• 21h / Karaoké Endiablé

Terminons cette fête en beauté et en musique ! Micro en main (et peut-être à paillettes), venez chanter vos morceaux préférés jusqu’au bout de la nuit.

Entrée libre et gratuite

Renseignements : 0556578486 ou mediatheque@eysines.fr

Médiathèque d’Eysines rue de l’église, 33320 Eysines Eysines 33320 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556578486 https://eysines-mediatheque.fr/ https://www.instagram.com/mediatheque_eysines/ [{« link »: « mailto:mediatheque@eysines.fr »}]

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