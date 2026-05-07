Saint-Urcize

Nuit des Burons à Saint-Urcize

Bessou de l’Aubrac Saint-Urcize Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

15 soirées entre montagne et étoiles, 13 Burons en fête, dont plusieurs nouveaux et exceptionnellement ouverts au public. Les Nuits des Burons s’étirent pour proposer des soirées ouvertes à tous.

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Bessou de l’Aubrac Saint-Urcize 15110 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes lanuitdesburons@gmail.com

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English :

15 evenings between mountains and stars, 13 Burons in celebration, including several new ones exceptionally open to the public. The Nuits des Burons are expanding to include evenings open to all.

L’événement Nuit des Burons à Saint-Urcize Saint-Urcize a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour