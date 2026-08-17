Informations pratiques

Val-d’Izé

Nuit des châteaux au Bois Cornillé

17 Rue du Château Val-d’Izé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 17:00:00

fin : 2026-10-17 19:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Samedi 17 octobre 2026 assistez à la Nuit des Châteaux au Bois Cornillé.

Concerts dans les salons du Bois Cornillé.

2 représentations de 17h à 19h et de 20h15 à 22h15

Les pianistes, hautboïste et artiste lyrique de l’ensemble Adagio Espressivo interpréteront des nocturnes et des œuvres des compositeurs de la Belle époque. Sous la lumière tamisée des appliques, dans le cadre élégant et raffiné des salons, les mélodies de Chopin, Debussy, Schumann et Moussorgski nous invitent à accueillir la nuit et ses mystères dans la vieille demeure.

A l’issue du concert, public et artistes partageront brioches et boissons chaudes une occasion privilégiée pour échanger et savourer la vie de château.

Un château, restauré au 19e siècle dans le style néogothique, au cœur d’un grand parc paysager, labellisé Jardin remarquable.

Au milieu des bosquets, les tours du Bois Cornillé jaillissent et semblent veiller sur les parterres, les étangs, les bois et les prairies. A la nuit tombante, les tourelles, clochetons et girouettes se découpent sur le ciel, évoquant l’imaginaire médiéval du 19e siècle et son goût pour le merveilleux, la chevalerie et le mystère gothique.

Informations pratiques

L’adresse du Bois Cornillé à renseigner sur votre GPS est 17 rue du Château, 35450 Val-d’Izé.

Payant 20€ adulte / 16€ enfant et étudiant .

17 Rue du Château Val-d’Izé 35450 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 67 89 83 36

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English :

L’événement Nuit des châteaux au Bois Cornillé Val-d’Izé a été mis à jour le 2026-08-17 par OT VITRE