Nuit des Eglises à Saint-Romain (16210), Place de l’Eglise, 16210 Saint-Romain, Burcin

Nuit des Eglises à Saint-Romain (16210) Vendredi 3 juillet, 18h30 Place de l’Eglise, 16210 Saint-Romain Isère

Entrée libre. Evènement entièrement gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T18:30:00+02:00 – 2026-07-03T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T18:30:00+02:00 – 2026-07-03T23:00:00+02:00

18h30 : Les Petits Comédiens Rominois : présentation de leur pièce sur le parvis de l’église

19h15 : restauration avec food trucks

20h00 : Après un mot d’accueil par Mr Lacave, Maire de Saint-Romain, et le P. curé-doyen du Sud-Charente Benoit Lecomte,

20h15 : histoire de l’église par Mr Lacave

21h00-22h15 : Concert avec le groupe vocal de jazz pop et gospel VOCALYPSO (30 choristes)

22h30 : pot de l’amitié

Place de l’Eglise, 16210 Saint-Romain place de l’église Burcin 38690 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Histoire & ensemble gospel, théâtre Gospel jazz