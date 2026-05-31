Nuit des Eglises à Saint-Romain (16210), Place de l’Eglise, 16210 Saint-Romain, Burcin
Nuit des Eglises à Saint-Romain (16210), Place de l’Eglise, 16210 Saint-Romain, Burcin vendredi 3 juillet 2026.
Nuit des Eglises à Saint-Romain (16210) Vendredi 3 juillet, 18h30 Place de l’Eglise, 16210 Saint-Romain Isère
Entrée libre. Evènement entièrement gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T18:30:00+02:00 – 2026-07-03T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-03T18:30:00+02:00 – 2026-07-03T23:00:00+02:00
18h30 : Les Petits Comédiens Rominois : présentation de leur pièce sur le parvis de l’église
19h15 : restauration avec food trucks
20h00 : Après un mot d’accueil par Mr Lacave, Maire de Saint-Romain, et le P. curé-doyen du Sud-Charente Benoit Lecomte,
20h15 : histoire de l’église par Mr Lacave
21h00-22h15 : Concert avec le groupe vocal de jazz pop et gospel VOCALYPSO (30 choristes)
22h30 : pot de l’amitié
Place de l’Eglise, 16210 Saint-Romain place de l’église Burcin 38690 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Histoire & ensemble gospel, théâtre Gospel jazz
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