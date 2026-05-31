Anniversaire de la naissance de Guimonneau de la Forterie, potier célèbre de Ligron, Eglise, place de l’église 72270 Courcelles la Forêt, Burcin

Anniversaire de la naissance de Guimonneau de la Forterie, potier célèbre de Ligron Dimanche 20 septembre, 10h00 Eglise, place de l’église 72270 Courcelles la Forêt Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Anniversaire de la naissance du célèbre Pierre-Innocent GUIMONNEAU de la Forterie (né à Courcelles la Forêt en 1726) maître-chirurgien et potier à Ligron au XVIIIème siècle. Exposition de quelques poteries originales et de très belles copies réqlisées par Bernard VITOUR, potier Sarthois passionné du Ligron. Visite commentée de cet art populaire si prisé des collectionneurs et visite des lieux de vie de ce potier atypique !

Eglise, place de l’église 72270 Courcelles la Forêt Place de l’église Burcin 38690 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0611745217 Anniversaire de la naissance de Pierre-Innocent GUIMONNEAU de la Forterie (Né à Courcelles la Forêt en 1726) maître chirurgien et potier à Ligron au XVIIIème siècle. Exposition de poteries originales et de très belles copies réalisées par Bernard VITOUR, potier Sarthois passionné du LIGRON. visite commentée de cet art populaire si prisé par les collectionneurs et visite des lieux de vie de ce célèbre potier atypique ! Parkings

Anniversaire de la naissance du célèbre **Pierre-Innocent GUIMONNEAU de la Forterie** (né à Courcelles la Forêt en 1726) **maître-chirurgien et potier à Ligron au XVIIIème siècle**. Exposition de et…

Bernard VITOUR