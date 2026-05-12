Nuit des églises Dammarie-sur-Loing
Nuit des églises Dammarie-sur-Loing vendredi 26 juin 2026.
Dammarie-sur-Loing
Nuit des églises
Dammarie-sur-Loing Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26 23:30:00
Date(s) :
2026-06-26
La nuit des églises
La nuit des églises, venez découvrir votre église autrement (éclairage à la bougie). De 20h à 23h30. Exposition sur les étoiles. Animation musicale de Jérôme Tonnellier. .
Dammarie-sur-Loing 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 20 61
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English :
The night of the churches
L’événement Nuit des églises Dammarie-sur-Loing a été mis à jour le 2026-05-12 par OT GATINAIS SUD
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