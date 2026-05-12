Dammarie-sur-Loing

Nuit des églises

Dammarie-sur-Loing Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26 23:30:00

Date(s) :

2026-06-26

La nuit des églises

La nuit des églises, venez découvrir votre église autrement (éclairage à la bougie). De 20h à 23h30. Exposition sur les étoiles. Animation musicale de Jérôme Tonnellier. .

Dammarie-sur-Loing 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 20 61

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English :

The night of the churches

L’événement Nuit des églises Dammarie-sur-Loing a été mis à jour le 2026-05-12 par OT GATINAIS SUD