Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Nuit des églises illuminée à la bougie, Eglise de Dammarie-sur-loing, Dammarie-sur-Loing

Nuit des églises illuminée à la bougie, Eglise de Dammarie-sur-loing, Dammarie-sur-Loing

Nuit des églises illuminée à la bougie, Eglise de Dammarie-sur-loing, Dammarie-sur-Loing vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Eglise de Dammarie-sur-loing

Adresse : dammarie sur loing

Ville : 45230 Dammarie-sur-Loing

Département : Loiret

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif : Gratuit - Don possible

Nuit des églises illuminée à la bougie Vendredi 26 juin, 20h00 Eglise de Dammarie-sur-loing Loiret

Gratuit – Don possible

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T20:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-26T20:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:59:00+02:00

Nuit des églises illuminée à la bougie vendredi 26 juin 20h à 23h30
Exposition sur les étoiles.
Jérôme Tonnellier jouera à l’orgue sur le thème des étoiles
Vente de marque page au profit de l’association

Eglise de Dammarie-sur-loing dammarie sur loing Dammarie-sur-Loing 45230 Loiret Centre-Val de Loire
Nuit des églises illuminée à la bougie vendredi 26 juin 20h à 23h30 Exposition sur les étoiles + concert Eglise

À voir aussi à Dammarie-sur-Loing (Loiret)