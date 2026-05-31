Nuit des églises illuminée à la bougie, Eglise de Dammarie-sur-loing, Dammarie-sur-Loing

Nuit des églises illuminée à la bougie Vendredi 26 juin, 20h00 Eglise de Dammarie-sur-loing Loiret

Gratuit – Don possible

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T20:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-26T20:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:59:00+02:00

Nuit des églises illuminée à la bougie vendredi 26 juin 20h à 23h30

Exposition sur les étoiles.

Jérôme Tonnellier jouera à l’orgue sur le thème des étoiles

Vente de marque page au profit de l’association

Eglise de Dammarie-sur-loing dammarie sur loing Dammarie-sur-Loing 45230 Loiret Centre-Val de Loire

Nuit des églises illuminée à la bougie vendredi 26 juin 20h à 23h30 Exposition sur les étoiles + concert Eglise