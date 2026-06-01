Nuit des églises Place Sainte-Foy Morlaàs
Nuit des églises Place Sainte-Foy Morlaàs samedi 27 juin 2026.
Morlaàs
Nuit des églises
Place Sainte-Foy Eglise Morlaàs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Diaporama interactif Histoire de l’église de Morlaàs autrement présentant l’histoire de l’église Sainte Foy au fur et à mesure du contexte historique, le tout imagé grâce à des documents d’archive inédits et des anecdotes sur la vie locale. Moment poétique.
Mise en lumière de l’intérieur de l’église avec la chorale de Gabaston. Pour clôturer, nous nous retrouverons autour d’un verre de l’amitié.
Toute la soirée exposition de documents d’archive inédits. .
Place Sainte-Foy Eglise Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 81 87 01 art.culture.patrimoine64160.2@gmail.com
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English : Nuit des églises
L’événement Nuit des églises Morlaàs a été mis à jour le 2026-06-05 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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