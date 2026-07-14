Nuit des étoiles Route des Essarts Imphy
samedi 8 août 2026 · Route des Essarts · Imphy
Informations pratiques
Imphy
Nuit des étoiles
Route des Essarts Observatoire Roger Mosser (parcours fléché à partir du Grand Vernay) Imphy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08 23:59:00
Date(s) :
2026-08-08
Le club astronomie de la MJC d’Imphy en partenariat avec la Mairie d’Imphy vous propose une animation pour la nuit des étoiles filantes.
18h observation du soleil
19h apéritif offert par la mairie et pique-nique tiré des sacs
21h observation du ciel
Gratuit. Sans réservation.
Annulé en cas de mauvais temps. .
Route des Essarts Observatoire Roger Mosser (parcours fléché à partir du Grand Vernay) Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 38 36 81
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English : Nuit des étoiles
L’événement Nuit des étoiles Imphy a été mis à jour le 2026-05-29 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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