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Nuit des étoiles Route des Essarts Imphy

samedi 8 août 2026 · Route des Essarts · Imphy

Nuit des étoiles Route des Essarts Imphy

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Route des Essarts
Adresse
Observatoire Roger Mosser (parcours fléché à partir du Grand Vernay)
Ville
58160 Imphy
Département
Nièvre
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Imphy

Nuit des étoiles

Route des Essarts Observatoire Roger Mosser (parcours fléché à partir du Grand Vernay) Imphy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08 23:59:00

Date(s) :
2026-08-08

Le club astronomie de la MJC d’Imphy en partenariat avec la Mairie d’Imphy vous propose une animation pour la nuit des étoiles filantes.

18h observation du soleil
19h apéritif offert par la mairie et pique-nique tiré des sacs
21h observation du ciel

Gratuit. Sans réservation.
Annulé en cas de mauvais temps.   .

Route des Essarts Observatoire Roger Mosser (parcours fléché à partir du Grand Vernay) Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 38 36 81 

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English : Nuit des étoiles

L’événement Nuit des étoiles Imphy a été mis à jour le 2026-05-29 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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