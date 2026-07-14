Nuit des étoiles Route des Essarts Imphy

Informations pratiques

Imphy

Nuit des étoiles

Route des Essarts Observatoire Roger Mosser (parcours fléché à partir du Grand Vernay) Imphy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08 23:59:00

Date(s) :

2026-08-08

Le club astronomie de la MJC d’Imphy en partenariat avec la Mairie d’Imphy vous propose une animation pour la nuit des étoiles filantes.

18h observation du soleil

19h apéritif offert par la mairie et pique-nique tiré des sacs

21h observation du ciel

Gratuit. Sans réservation.

Annulé en cas de mauvais temps. .

Route des Essarts Observatoire Roger Mosser (parcours fléché à partir du Grand Vernay) Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 38 36 81

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English : Nuit des étoiles

L’événement Nuit des étoiles Imphy a été mis à jour le 2026-05-29 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)