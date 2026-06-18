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Nuit des étoiles La Cavalerie

Nuit des étoiles La Cavalerie

Nuit des étoiles La Cavalerie mardi 28 juillet 2026.

Ville : 12230 La Cavalerie

Département : Aveyron

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Tarif :

La Cavalerie

Nuit des étoiles

La Cavalerie Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-28
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

La commune de La Cavalerie et l’association Ciel mon ami vous proposent une soirée d’observation astronomique gratuite, sur le plateau du Larzac.
Accueil du public de 17h00 à 19h00 présentation du soleil.
A partir de 21h00 causerie sous les étoiles avec Michel Gravereau et observation du ciel à l’œil nu et aux télescopes..
Au stade d’honneur de football de La Cavalerie   .

La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 78 73  officedetourisme@lacavalerie.fr

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English :

The commune of La Cavalerie and the association Ciel mon ami propose you a free astronomical observation evening, on the plateau of Larzac.

L’événement Nuit des étoiles La Cavalerie a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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