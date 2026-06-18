La Cavalerie

Nuit des étoiles

La Cavalerie Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

La commune de La Cavalerie et l’association Ciel mon ami vous proposent une soirée d’observation astronomique gratuite, sur le plateau du Larzac.

Accueil du public de 17h00 à 19h00 présentation du soleil.

A partir de 21h00 causerie sous les étoiles avec Michel Gravereau et observation du ciel à l’œil nu et aux télescopes..

Au stade d’honneur de football de La Cavalerie .

La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 78 73 officedetourisme@lacavalerie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The commune of La Cavalerie and the association Ciel mon ami propose you a free astronomical observation evening, on the plateau of Larzac.

L’événement Nuit des étoiles La Cavalerie a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)