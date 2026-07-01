Visite des remparts de La Cavalerie et exposition « Les Monnaies des Croisades », Site templier et hospitalier de La Cavalerie, La Cavalerie

Informations pratiques

Visite des remparts de La Cavalerie et exposition « Les Monnaies des Croisades » 19 et 20 septembre Site templier et hospitalier de La Cavalerie Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Érigé au XIIe siècle par les Templiers du Larzac, puis renforcé au XVe siècle par l’ordre des chevaliers Hospitaliers, ce village offre une architecture fortifiée remarquable.

Parcourir les 220 mètres de chemin de ronde permet une immersion dans l’histoire du site, tout en découvrant une exposition consacrée aux monnaies frappées dans les États latins d’Orient à l’époque des croisades.

Site templier et hospitalier de La Cavalerie Rue de la Ville, 12230 La Cavalerie La Cavalerie 12230 Costeraste Aveyron Occitanie 05 65 62 78 73 http://www.lacavalerie.fr Érigé au XIIe siècle par les templiers et renforcé par les chevaliers hospitaliers au XVe siècle, ce village offre une architecture fortifiée remarquable.

Parcourant 220 mètres, le chemin de ronde permet une immersion totale dans l’histoire du site. En prime, cette visite offre des panoramas à couper le souffle sur les magnifiques paysages du Larzac, des Cévennes et du Lévézou. De Montpellier-Béziers: A75, sortie n°47. De Clermont-Ferrand: A 75, sortie n°47. De Millau: D809 (20 km). De Toulouse-Albi: D999.

Erigé au 12ème siècle par les templiers du Larzac et renforcé au 15ème siècle par l’ordre des chevaliers hospitaliers, ce village offre une architecture fortifiée remarquable.

© mairieLaCavalerie