Vide grenier La Cavalerie
dimanche 27 septembre 2026 · La Cavalerie
Informations pratiques
La Cavalerie
Vide grenier
La Cavalerie Aveyron
Tarif : – – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Emplacement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Vide grenier organisé par le Comité des Parents d’Elèves de l’école publique Jules Verne
Comme chaque année, l’APE organise son traditionnel vide grenier.
Alors n’hésitez plus, faites du tri dans vos placards et participez avec nous à cette journée. Ambiance conviviale garantie !
Buvette et snacks sur place
A l’Espace Robert Muret, de 8h à 16h 2 .
La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie +33 6 50 29 65 27 reservations@apejverne.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea market organized by the Parents’ Committee of the Jules Verne public school
L’événement Vide grenier La Cavalerie a été mis à jour le 2026-08-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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