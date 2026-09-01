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AGENDA · La Cavalerie

Vide grenier La Cavalerie

dimanche 27 septembre 2026 · La Cavalerie

Vide grenier La Cavalerie

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Ville
12230 La Cavalerie
Département
Aveyron
Tarif
2 Tarif de base plein tarif Emplacement

La Cavalerie

Vide grenier

La Cavalerie Aveyron

Tarif : – – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Emplacement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Vide grenier organisé par le Comité des Parents d’Elèves de l’école publique Jules Verne
Comme chaque année, l’APE organise son traditionnel vide grenier.
Alors n’hésitez plus, faites du tri dans vos placards et participez avec nous à cette journée. Ambiance conviviale garantie !
Buvette et snacks sur place
A l’Espace Robert Muret, de 8h à 16h 2  .

La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie +33 6 50 29 65 27  reservations@apejverne.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market organized by the Parents’ Committee of the Jules Verne public school

L’événement Vide grenier La Cavalerie a été mis à jour le 2026-08-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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