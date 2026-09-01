Informations pratiques

La Cavalerie

Vide grenier

La Cavalerie Aveyron

Tarif : – – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Emplacement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Vide grenier organisé par le Comité des Parents d’Elèves de l’école publique Jules Verne

Comme chaque année, l’APE organise son traditionnel vide grenier.

Alors n’hésitez plus, faites du tri dans vos placards et participez avec nous à cette journée. Ambiance conviviale garantie !

Buvette et snacks sur place

A l’Espace Robert Muret, de 8h à 16h 2 .

La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie +33 6 50 29 65 27 reservations@apejverne.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market organized by the Parents’ Committee of the Jules Verne public school

L’événement Vide grenier La Cavalerie a été mis à jour le 2026-08-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)