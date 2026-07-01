Visite commentée de La Cavalerie avec audioguide, Site templier et hospitalier de La Cavalerie, La Cavalerie

Informations pratiques

Visite commentée de La Cavalerie avec audioguide 19 et 20 septembre Site templier et hospitalier de La Cavalerie Aveyron

Gratuit. Dans la limite du stock disponible d’audioguides.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fondé au XIIe siècle par les Templiers du Larzac, le village de La Cavalerie doit ses fortifications du XVe siècle aux chevaliers de l’ordre des Hospitaliers.

À l’intérieur des murailles, ruelles pavées, hôtels particuliers, maisons caussenardes et une surprenante église s’offrent à la curiosité des visiteurs.

Les personnes souhaitant approfondir leur découverte du site et de son histoire pourront suivre une visite commentée à l’aide d’un audioguide.

Site templier et hospitalier de La Cavalerie Rue de la Ville, 12230 La Cavalerie La Cavalerie 12230 Costeraste Aveyron Occitanie 05 65 62 78 73 http://www.lacavalerie.fr Érigé au XIIe siècle par les templiers et renforcé par les chevaliers hospitaliers au XVe siècle, ce village offre une architecture fortifiée remarquable.

Parcourant 220 mètres, le chemin de ronde permet une immersion totale dans l’histoire du site. En prime, cette visite offre des panoramas à couper le souffle sur les magnifiques paysages du Larzac, des Cévennes et du Lévézou. De Montpellier-Béziers: A75, sortie n°47. De Clermont-Ferrand: A 75, sortie n°47. De Millau: D809 (20 km). De Toulouse-Albi: D999.

Fondé au 12ème siècle par les templiers du Larzac, le village de La Cavalerie doit ses fortifications du 15ème siècle, aux chevaliers de l’ordre des hospitaliers. A l’intérieur des murailles, ruelles…

©mairieLaCavalerie