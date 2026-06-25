Nuit des étoiles Masseret
Nuit des étoiles Masseret samedi 11 juillet 2026.
Masseret
Nuit des étoiles
Salle des fêtes Masseret Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Observations menées par le club d’astronomie du Limousin pour découvrir la lune et le ciel étoilé avec des télescopes.
Rendez-vous à partir de 20h place du Champ de Foire.
Buvette.
Sous réserve d’une météo favorable.
Animation gratuite. .
Salle des fêtes Masseret 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 66 99 05 lesfelesdelart@gmail.com
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English : Nuit des étoiles
L’événement Nuit des étoiles Masseret a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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