Masseret

Nuit des étoiles

Salle des fêtes Masseret Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Observations menées par le club d’astronomie du Limousin pour découvrir la lune et le ciel étoilé avec des télescopes.

Rendez-vous à partir de 20h place du Champ de Foire.

Buvette.

Sous réserve d’une météo favorable.

Animation gratuite. .

Salle des fêtes Masseret 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 66 99 05 lesfelesdelart@gmail.com

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English : Nuit des étoiles

L’événement Nuit des étoiles Masseret a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze