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Nuit des étoiles Masseret

Nuit des étoiles Masseret

Nuit des étoiles Masseret samedi 11 juillet 2026.

Adresse
Salle des fêtes
Ville
19510 Masseret
Département
Corrèze
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Masseret

Nuit des étoiles

Salle des fêtes Masseret Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Observations menées par le club d’astronomie du Limousin pour découvrir la lune et le ciel étoilé avec des télescopes.
Rendez-vous à partir de 20h place du Champ de Foire.
Buvette.
Sous réserve d’une météo favorable.
Animation gratuite.   .

Salle des fêtes Masseret 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 66 99 05  lesfelesdelart@gmail.com

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English : Nuit des étoiles

L’événement Nuit des étoiles Masseret a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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