Nuit des Etoiles

8 Rue Ferchault Réaumur Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 21:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

A l’occasion de la Nuit des Etoiles, l’association du Village du Ciel propose une initiation à l’observation du ciel au crépuscule.

Chaque été les nuits des étoiles sont l’occasion de lever les yeux au ciel et de (re)découvrir la magie de l’univers.

Les membres du club Village du ciel vous accueillent à partir de 21h, dans les jardins du manoir pour une observation du ciel. .

8 Rue Ferchault Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 33 37 41 85 villageduciel@gmail.com

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English :

To mark Starry Night, the Village du Ciel association is offering an introduction to observing the sky at twilight.

L’événement Nuit des Etoiles Réaumur a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges