Réaumur

Mardi animé réalité virtuelle

8 Rue Ferchault Réaumur Vendée

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 15:00:00

fin : 2026-08-04 17:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Mardis animés de l’été au Manoir des sciences

Les Micro Folies du Pays de Pouzauges proposent une immersion en réalité virtuelle. Casque sur la tête, les visiteurs pourront ressentir l’ivresse des montagnes et découvrir des paysages autrement.

Animation comprise dans le billet d’entrée. .

8 Rue Ferchault Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 99 46 manoirdessciences@paysdepouzauges.fr

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English :

Summer Activity Tuesdays at the Manoir des Sciences

L’événement Mardi animé réalité virtuelle Réaumur a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges