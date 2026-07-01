Atelier pour enfants Réaumur
mercredi 15 juillet 2026 · Réaumur
Informations pratiques
Réaumur
Atelier pour enfants
8 Rue Ferchault Réaumur Vendée
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15 16:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29
Atelier pour enfants au Manoir des Sciences
Ces ateliers ludiques pour les scientifiques en herbe sont proposés les mercredis des vacances scolaires. Accompagnés d’un médiateur, les enfants auront l’occasion de réaliser des expériences surprenantes et découvriront les secrets de la science tout en s’amusant.
Enfants de 7 à 11 ans. Sur réservation. .
8 Rue Ferchault Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 99 46 manoirdessciences@paysdepouzauges.fr
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English :
Children’s Workshop at the Manoir des Sciences
L’événement Atelier pour enfants Réaumur a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
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