UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Réaumur

Atelier pour enfants Réaumur

mercredi 15 juillet 2026 · Réaumur

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
8 Rue Ferchault
Ville
85700 Réaumur
Département
Vendée
Tarif
5 5

Réaumur

Atelier pour enfants

8 Rue Ferchault Réaumur Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Atelier pour enfants au Manoir des Sciences
Ces ateliers ludiques pour les scientifiques en herbe sont proposés les mercredis des vacances scolaires. Accompagnés d’un médiateur, les enfants auront l’occasion de réaliser des expériences surprenantes et découvriront les secrets de la science tout en s’amusant.

Enfants de 7 à 11 ans. Sur réservation.   .

8 Rue Ferchault Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 99 46  manoirdessciences@paysdepouzauges.fr

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English :

Children’s Workshop at the Manoir des Sciences

L’événement Atelier pour enfants Réaumur a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges

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