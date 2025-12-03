Mardi animé sortie nature en soirée MANOIR DES SCIENCES DE RÉAUMUR Réaumur

Mardi animé sortie nature en soirée

MANOIR DES SCIENCES DE RÉAUMUR 8 Rue Ferchault Réaumur Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 21:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Mardis animés de l’été au Manoir des sciences.

Partez à la découverte de la faune et de la flore locales lors d’une balade nature guidée par Natur&lien le mardi 28 juillet.

Au crépuscule, nous longerons les chemins autour du manoir pour observer, écouter et chercher les animaux qui s’éveillent à la tombée du jour.

Dans la douceur d’une soirée d’été, Jacky Gouband, fondateur de Natur&lien, partagera ses connaissances et sa passion du vivant pour une immersion sensible au cœur de la nature. .

MANOIR DES SCIENCES DE RÉAUMUR 8 Rue Ferchault Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 99 46 manoirdessciences@paysdepouzauges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Summer animated Tuesdays at the Manoir des sciences.

L’événement Mardi animé sortie nature en soirée Réaumur a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges