Mardi animé sortie nature en soirée MANOIR DES SCIENCES DE RÉAUMUR Réaumur
Mardi animé sortie nature en soirée MANOIR DES SCIENCES DE RÉAUMUR Réaumur mardi 28 juillet 2026.
Mardi animé sortie nature en soirée
MANOIR DES SCIENCES DE RÉAUMUR 8 Rue Ferchault Réaumur Vendée
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 21:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Mardis animés de l’été au Manoir des sciences.
Partez à la découverte de la faune et de la flore locales lors d’une balade nature guidée par Natur&lien le mardi 28 juillet.
Au crépuscule, nous longerons les chemins autour du manoir pour observer, écouter et chercher les animaux qui s’éveillent à la tombée du jour.
Dans la douceur d’une soirée d’été, Jacky Gouband, fondateur de Natur&lien, partagera ses connaissances et sa passion du vivant pour une immersion sensible au cœur de la nature. .
MANOIR DES SCIENCES DE RÉAUMUR 8 Rue Ferchault Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 99 46 manoirdessciences@paysdepouzauges.fr
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English :
Summer animated Tuesdays at the Manoir des sciences.
L’événement Mardi animé sortie nature en soirée Réaumur a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges