Mardi animé soirée jazz MANOIR DES SCIENCES DE RÉAUMUR Réaumur

Mardi animé soirée jazz

MANOIR DES SCIENCES DE RÉAUMUR 8 Rue Ferchault Réaumur Vendée

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Mardis animés de l’été au Manoir des sciences.

Dans le cadre des Mardis animés de l’été, nous vous invitons à une soirée entièrement dédiée à l’univers du jazz, mêlant découverte, convivialité et musique live dans le cadre enchanteur du jardin du manoir.

La soirée débutera par une mini‑conférence d’histoire de l’art autour des liens fascinants entre jazz et création artistique. Les notions de composition, variation ou improvisation résonnent autant dans l’abstraction lyrique que dans la musique jazz. De Matisse à Mondrian, nombreux sont les artistes qui se sont inspirés de cet univers musical. Et si, dans certains tableaux anciens, l’ambiance était déjà… jazzy ?

Après ce temps de découverte, place à l’apéritif puis au concert du quartet Leosing. Avec passion et sincérité, les musiciens revisiteront de grands standards, des swings entraînants, des rythmes de bossa nova et de belles balades empruntées à la chanson française.

Une soirée chaleureuse, artistique et musicale à ne pas manquer. .

MANOIR DES SCIENCES DE RÉAUMUR 8 Rue Ferchault Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 99 46 manoirdessciences@paysdepouzauges.fr

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English :

Summer animated Tuesdays at the Manoir des sciences.

L’événement Mardi animé soirée jazz Réaumur a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges