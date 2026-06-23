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AGENDA · Réaumur

Mardi animé après-midi jeux Réaumur

mardi 14 juillet 2026 · Réaumur

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
8 Rue Ferchault
Ville
85700 Réaumur
Département
Vendée
Tarif
7 7

Réaumur

Mardi animé après-midi jeux

8 Rue Ferchault Réaumur Vendée

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Mardis animés de l’été au Manoir des sciences
Pendant un après-midi, des jeux investissent les jardins du manoir. En famille ou entre amis, défiez vous ou au contraire associez vous pour remporter les défis !

Animation comprise dans le billet d’entrée.   .

8 Rue Ferchault Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 99 46  manoirdessciences@paysdepouzauges.fr

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English :

Summer Activity Tuesdays at the Manoir des Sciences

L’événement Mardi animé après-midi jeux Réaumur a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges

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