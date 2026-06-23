Mardi animé après-midi jeux Réaumur
mardi 14 juillet 2026 · Réaumur
Informations pratiques
Réaumur
Mardi animé après-midi jeux
8 Rue Ferchault Réaumur Vendée
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Mardis animés de l’été au Manoir des sciences
Pendant un après-midi, des jeux investissent les jardins du manoir. En famille ou entre amis, défiez vous ou au contraire associez vous pour remporter les défis !
Animation comprise dans le billet d’entrée. .
8 Rue Ferchault Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 99 46 manoirdessciences@paysdepouzauges.fr
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English :
Summer Activity Tuesdays at the Manoir des Sciences
L’événement Mardi animé après-midi jeux Réaumur a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
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