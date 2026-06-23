Informations pratiques

Réaumur

Mardi animé après-midi jeux

8 Rue Ferchault Réaumur Vendée

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Mardis animés de l’été au Manoir des sciences

Pendant un après-midi, des jeux investissent les jardins du manoir. En famille ou entre amis, défiez vous ou au contraire associez vous pour remporter les défis !

Animation comprise dans le billet d’entrée. .

8 Rue Ferchault Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 99 46 manoirdessciences@paysdepouzauges.fr

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English :

Summer Activity Tuesdays at the Manoir des Sciences

L’événement Mardi animé après-midi jeux Réaumur a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges