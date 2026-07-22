Nuit des étoiles sonore Rue du Moulin Brebotte

Informations pratiques

Brebotte

Nuit des étoiles sonore

Rue du Moulin La Pause Bien-être Brebotte Territoire de Belfort

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

À l’occasion de la Nuit des étoiles, nous vous invitons à une expérience unique mêlant yoga tout doux méditatif, bain sonore et observation du ciel nocturne.

Un moment pour ralentir, se reconnecter à soi et s’émerveiller de la beauté des étoiles.

Au programme

• Accueil & tisane

• Yoga tout doux méditatif

• Bain sonore sous les étoiles en observant le ciel .

Rue du Moulin La Pause Bien-être Brebotte 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 10 98 66 pausebienetre90@gmail.com

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English : Nuit des étoiles sonore

L’événement Nuit des étoiles sonore Brebotte a été mis à jour le 2026-07-22 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)