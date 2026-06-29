Nuit des étoiles sonore La Pause Bien-être Brebotte
vendredi 7 août 2026 · La Pause Bien-être · Brebotte
Informations pratiques
Brebotte
Nuit des étoiles sonore
La Pause Bien-être 7 Rue du Moulin Brebotte Territoire de Belfort
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
À l’occasion de la Nuit des étoiles, nous vous invitons à une expérience unique mêlant yoga tout doux méditatif, bain sonore et observation du ciel nocturne.
Un moment pour ralentir, se reconnecter à soi et s’émerveiller de la beauté des étoiles.
Au programme
• Accueil & tisane
• Yoga tout doux méditatif
• Bain sonore sous les étoiles en observant le ciel .
La Pause Bien-être 7 Rue du Moulin Brebotte 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 10 98 66 pausebienetre90@gmail.com
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English : Nuit des étoiles sonore
L’événement Nuit des étoiles sonore Brebotte a été mis à jour le 2026-06-29 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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