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AGENDA · Brebotte

Nuit des étoiles sonore La Pause Bien-être Brebotte

vendredi 7 août 2026 · La Pause Bien-être · Brebotte

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
La Pause Bien-être
Adresse
7 Rue du Moulin
Ville
90140 Brebotte
Département
Territoire de Belfort
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Brebotte

Nuit des étoiles sonore

La Pause Bien-être 7 Rue du Moulin Brebotte Territoire de Belfort

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

À l’occasion de la Nuit des étoiles, nous vous invitons à une expérience unique mêlant yoga tout doux méditatif, bain sonore et observation du ciel nocturne.
Un moment pour ralentir, se reconnecter à soi et s’émerveiller de la beauté des étoiles.

Au programme
• Accueil & tisane
• Yoga tout doux méditatif
• Bain sonore sous les étoiles en observant le ciel   .

La Pause Bien-être 7 Rue du Moulin Brebotte 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 10 98 66  pausebienetre90@gmail.com

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English : Nuit des étoiles sonore

L’événement Nuit des étoiles sonore Brebotte a été mis à jour le 2026-06-29 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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