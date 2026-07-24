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AGENDA · Brebotte

Yoga du rire La Pause Bien-être Brebotte

vendredi 28 août 2026 · La Pause Bien-être · Brebotte

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
La Pause Bien-être
Adresse
7 Rue du Moulin
Ville
90140 Brebotte
Département
Territoire de Belfort
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Brebotte

Yoga du rire

La Pause Bien-être 7 Rue du Moulin Brebotte Territoire de Belfort

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:30:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Yoga du rire Respirez, libérez, éclatez de joie !
Besoin de légèreté avant la rentrée ?
Le yoga du rire mêle exercices de respiration et jeux simples pour créer une parenthèse joyeuse, ludique et libératrice. Les rires arrivent naturellement, s’enchaînent… et laissent place à une vraie détente !
Les enfants sont les bienvenus à partir de 8 ans !   .

La Pause Bien-être 7 Rue du Moulin Brebotte 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 10 98 66  pausebienetre90@gmail.com

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English : Yoga du rire

L’événement Yoga du rire Brebotte a été mis à jour le 2026-07-24 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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