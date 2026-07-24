Yoga du rire La Pause Bien-être Brebotte
vendredi 28 août 2026 · La Pause Bien-être · Brebotte
Informations pratiques
Brebotte
Yoga du rire
La Pause Bien-être 7 Rue du Moulin Brebotte Territoire de Belfort
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Yoga du rire Respirez, libérez, éclatez de joie !
Besoin de légèreté avant la rentrée ?
Le yoga du rire mêle exercices de respiration et jeux simples pour créer une parenthèse joyeuse, ludique et libératrice. Les rires arrivent naturellement, s’enchaînent… et laissent place à une vraie détente !
Les enfants sont les bienvenus à partir de 8 ans ! .
La Pause Bien-être 7 Rue du Moulin Brebotte 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 10 98 66 pausebienetre90@gmail.com
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English : Yoga du rire
L’événement Yoga du rire Brebotte a été mis à jour le 2026-07-24 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)