Nuit des étoiles stade de foot de St ouen Val-Couesnon
samedi 25 juillet 2026 · stade de foot de St ouen · Val-Couesnon
Informations pratiques
Val-Couesnon
Nuit des étoiles
stade de foot de St ouen SAINT OUEN LA ROUËRIE Val-Couesnon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
CMJ de Val Couesnon vous invite à venir regarder les étoiles avec eux. il y aura la ludothèque A vous de jouer ainsi que plusieurs jeux sur l’astronomie
De plus que Restauration et buvette sur place Jenny’s food pour de bons panini fais maison et buvette/gateaux au profit du CMJ
+ Vous pouvez apporter votre matériel d’astronomie ainsi que vos plaid/transat
Prochain projet réalisé par le CMJ de Val-Couesnon !
A partir de 19h
à partir de 19h
On vous attends nombreux ! .
stade de foot de St ouen SAINT OUEN LA ROUËRIE Val-Couesnon 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 98 71 40
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English :
L’événement Nuit des étoiles Val-Couesnon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
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