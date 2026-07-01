Nuit des étoiles stade de foot de St ouen Val-Couesnon

samedi 25 juillet 2026 · stade de foot de St ouen · Val-Couesnon

Informations pratiques

Val-Couesnon

Nuit des étoiles

stade de foot de St ouen SAINT OUEN LA ROUËRIE Val-Couesnon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

CMJ de Val Couesnon vous invite à venir regarder les étoiles avec eux. il y aura la ludothèque A vous de jouer ainsi que plusieurs jeux sur l’astronomie

De plus que Restauration et buvette sur place Jenny’s food pour de bons panini fais maison et buvette/gateaux au profit du CMJ

+ Vous pouvez apporter votre matériel d’astronomie ainsi que vos plaid/transat

Prochain projet réalisé par le CMJ de Val-Couesnon !

A partir de 19h

à partir de 19h

On vous attends nombreux ! .

stade de foot de St ouen SAINT OUEN LA ROUËRIE Val-Couesnon 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 98 71 40

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English :

L’événement Nuit des étoiles Val-Couesnon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne