Nuit des jeux, Maison d’expositions de l’araire, Yzeron

Nuit des jeux Samedi 23 mai, 19h00 Maison d’expositions de l’araire Rhône

Venez jouer toute une soirée dans le cadre de la nuit des musées. Jeux de plateaux, jeux de rôle, jeux de cartes… à vous de jouer !

Ne prenez pas votre dessert, nous vous proposerons des gourmandises sucrées !

Maison d’expositions de l’araire 23 rue de la cascade, 69510 Yzeron, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes, France Yzeron 69510 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 45 40 37 http://www.araire.org Maison d’expositions de l’araire : Histoire, Archéologie et Patrimoine du Pays lyonnais

De la terrasse, le panorama est magnifique. La vallée de l’Yzeron apparaît calme et verdoyante. Sur la gauche de la terrasse, la maison dresse son imposante et magnifique façade aux pierres apparentes, percées de nombreuses ouvertures caractéristiques de l’architecture régionale. Un grand escalier extérieur, en pierres, participe à l’organisation de la visite des lieux en toute sécurité sanitaire et sert d’issue de secours pour le premier étage.

Quatre salles d’expositions vous attendent avec 2 expositions permanentes : les aqueducs romains de Lyon et le tissage du velours de soie dans l’Ouest Lyonnais et 2 à 3 expositions temporaires par saison.

