Conférence « La vie des artisans blanchisseurs autrefois », Maison d’Expositions, Yzeron

Conférence « La vie des artisans blanchisseurs autrefois » Dimanche 28 juin, 15h00 Maison d’Expositions Rhône

5€ par personne pour l’entrée de la Maison d’Expositions et la conférence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

A 15h, conférence » LA VIE DES ARTISANS BLANCHISSEURS AUTREFOIS » par l’association Paysans Blanchisseurs

La vie des blanchisseurs de l’Ouest Lyonnais du XIXème à la fin du XXème siècle.

Le diaporama est illustré de photos d’archives. Le récit est documenté par les témoignages et anecdotes recueillis auprès d’anciens blanchisseurs, leurs employés ou leurs familles, par des membres de l’association « Paysans et Blanchisseurs ».

Maison d’Expositions 23 rue de la Cascade 69510 Yzeron Yzeron 69510 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

La vie des blanchisseurs de l’Ouest Lyonnais du XIXème à la fin du XXème siècle. conférence blanchisserie

L’Araire