Exposition temporaire « Moulins en Pays Lyonnais », Maison d’Expositions, Yzeron

Exposition temporaire « Moulins en Pays Lyonnais » Dimanche 28 juin, 14h00 Maison d’Expositions Rhône

Entrée à 5€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Projection en libre accès du film de 2022 sur le dernier meunier du Pays Lyonnais.

Maison d’Expositions 23 rue de la Cascade 69510 Yzeron Yzeron 69510 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

L’Araire profite des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins pour vous représenter l’exposition « Moulins en Pays Lyonnais » avec les 17 panneaux, quelques maquettes. moulins exposition

L’Araire