Visite libre de la Maison d’Expositions, Maison d’exposition de l’Araire, Yzeron
Visite libre de la Maison d’Expositions, Maison d’exposition de l’Araire, Yzeron dimanche 20 septembre 2026.
Visite libre de la Maison d’Expositions Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Maison d’exposition de l’Araire Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La Maison d’Expositions vous accueille le dimanche toute la journée pour découvrir les 4 expositions : les aqueducs romains de Lyon, tissage du velours de soie, Prenez-en… de la Graine, Jeux et Jouets d’autrefois.
Maison d’exposition de l’Araire 23 rue de la cascade 69510 Yzeron Yzeron 69510 Le Phily Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 45 40 37 http://www.araire.org
La Maison d’Expositions vous accueille le dimanche toute la journée pour découvrir les 4 expositions : les aqueducs romains de Lyon, tissage du velours de soie, Prenez-en… de la Graine, Jeux et…
©L’Araire