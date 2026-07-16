Conférence : Les murs en pierres sèches, beauté et marqueurs de nos paysages, Maison d’expositions, Yzeron

Informations pratiques

Conférence : Les murs en pierres sèches, beauté et marqueurs de nos paysages Dimanche 18 octobre, 15h00 Maison d’expositions Rhône

Plein tarif 5€, tarif réduit 2€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T15:00:00+02:00 – 2026-10-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T15:00:00+02:00 – 2026-10-18T16:00:00+02:00

Paul Déplaude membre de l’association Patrimoine en Pays Mornantais (PPM) nous fait découvrir une richesse exceptionnelle de notre patrimoine vernaculaire, les murs et constructions en pierres sèches présents sur notre territoire.

Depuis le néolithique la pierre sèche est extraite sur place pour délimiter les champs, aménager des surfaces cultivables bien exposées, contenir les animaux nouvellement domestiqués, gérer la ressource en eau, protéger les voies de circulation et bien d‘autres usages encore.

Ces ouvrages ont été amplifiés au début de la révolution industrielle afin de nourrir une population croissante, notamment chez nous.

Ces constructions sont l’expression d’un véritable art vernaculaire des paysans-maçons. D’ailleurs, l’art de la pierre sèche est inscrit au patrimoine immatériel de l’UNESCO depuis 2018.

Aussi l’association PPM a eu l’ambition début 2023 de relever le défi de sauver ce patrimoine du déclin fatal auquel il semble destiné par une mobilisation sans précédent, et contribuer ainsi à renforcer l’attractivité de nos paysages.

Ce projet sera développé lors de cette conférence.

Maison d’expositions 23 rue de la Cascade 69510 Yzeron Yzeron 69510 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478454037 http://www.araire.org https://www.helloasso.com/associations/l-araire/evenements/conference-pierres-seches Acquise en 1982, avec l’aide du Conseil Général du Rhône et du Conseil Régional Rhône Alpes, la Maison d’Expositions de l’ARAIRE a accueilli ses premiers visiteurs en 1983 avec l’exposition sur l’architecture rurale dans les Monts du Lyonnais. Neuf ans plus tard, c’est la pièce d’exposition sur les aqueducs romains de Lyon ainsi que la salle de projection qui sont inaugurées. Enfin en 1995, les deux dernières salles sont restaurées et ouvertes au public.

Au cœur des Monts du Lyonnais, en bordure du village d’Yzeron, à la pointe nord-est de l’éperon rocheux qui domine la vallée de l’Yzeron, La Maison de l’ARAIRE bénéficie d’une situation privilégiée.

En partant de la place du village, on arrive en quelques centaines de mètres, par la route de la Cascade, à la Maison. On découvre devant soi, au n°23, un gros bâtiment prolongé sur sa droite par un haut mur de pierres, interrompu par un portail à corniche lyonnaise. Le portail ouvre sur une cour en terrasse plantée de deux arbres centenaires, un tilleul et un marronnier.

De la terrasse, le panorama est magnifique. La vallée de l’Yzeron apparaît calme et verdoyante. Sur la gauche de la terrasse, la maison dresse son imposante et magnifique façade aux pierres apparentes, percées de nombreuses ouvertures caractéristiques de l’architecture régionale.

Un grand escalier extérieur, en pierres, participe à l’organisation de la visite des lieux en toute sécurité sanitaire et sert d’issue de secours pour le premier étage.

Paul Déplaude membre de l’association Patrimoine en Pays Mornantais (PPM) nous découvrir une richesse exceptionnelle de notre patrimoine vernaculaire

©Paul Deplaude