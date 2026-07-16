Projection film « Habitat rural en Pays Lyonnais », Maison d’expositions, Yzeron

Informations pratiques

Projection film « Habitat rural en Pays Lyonnais » Dimanche 18 octobre, 14h00 Maison d’expositions Rhône

Plein tarif 5€; tarif réduit 2€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T14:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T14:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:00:00+02:00

L’habitat traditionnel du Pays Lyonnais est spécifique, vous saurez tout lors de la projection du DVD d’une durée de trente minutes qui lui ai consacré.

Vous y verrez des fermes, construites le plus souvent à deux versants, recouvertes de tuiles-canal, comportent au moins trois corps de bâtiments disposés en fer de cheval autour d’une cour fermée.

Maison d’expositions 23 rue de la Cascade 69510 Yzeron Yzeron 69510 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478454037 http://www.araire.org https://www.helloasso.com/associations/l-araire/evenements/journees-nationales-de-l-architecture-1 Acquise en 1982, avec l’aide du Conseil Général du Rhône et du Conseil Régional Rhône Alpes, la Maison d’Expositions de l’ARAIRE a accueilli ses premiers visiteurs en 1983 avec l’exposition sur l’architecture rurale dans les Monts du Lyonnais. Neuf ans plus tard, c’est la pièce d’exposition sur les aqueducs romains de Lyon ainsi que la salle de projection qui sont inaugurées. Enfin en 1995, les deux dernières salles sont restaurées et ouvertes au public.

Au cœur des Monts du Lyonnais, en bordure du village d’Yzeron, à la pointe nord-est de l’éperon rocheux qui domine la vallée de l’Yzeron, La Maison de l’ARAIRE bénéficie d’une situation privilégiée.

En partant de la place du village, on arrive en quelques centaines de mètres, par la route de la Cascade, à la Maison. On découvre devant soi, au n°23, un gros bâtiment prolongé sur sa droite par un haut mur de pierres, interrompu par un portail à corniche lyonnaise. Le portail ouvre sur une cour en terrasse plantée de deux arbres centenaires, un tilleul et un marronnier.

De la terrasse, le panorama est magnifique. La vallée de l’Yzeron apparaît calme et verdoyante. Sur la gauche de la terrasse, la maison dresse son imposante et magnifique façade aux pierres apparentes, percées de nombreuses ouvertures caractéristiques de l’architecture régionale.

Un grand escalier extérieur, en pierres, participe à l’organisation de la visite des lieux en toute sécurité sanitaire et sert d’issue de secours pour le premier étage.

L’habitat traditionnel du Pays Lyonnais est spécifique, vous saurez tout lors de la projection du DVD d’une durée de trente minutes qui lui ai consacré.

©L’Araire