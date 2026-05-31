Conférence : « Les révoltes des Canuts », Maison d’exposition de l’Araire, Yzeron

Conférence : « Les révoltes des Canuts » Dimanche 20 septembre, 15h00 Maison d’exposition de l’Araire Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Au XIXe siècle, Lyon – deuxième ville de France, capitale de la transformation de la soie – est secouée par deux révoltes des Canuts, en novembre 1831 et avril 1834. Le libéralisme économique du Roi des Français, Louis Philippe 1er, est jugé par certains, sans frein ni morale. Ces révoltes sont des échecs quant aux revendications salariales des Canuts et elles feront de nombreuses victimes dans les deux camps, légal et ouvrier.

Qui sont les canuts ? Que représente « La Fabrique » ?

La première révolte est apolitique. La deuxième, teintée de républicanisme ouvrier, est plus durement réprimée.

La décentralisation de la production dans les villages du coteau et des monts du Lyonnais est une réponse du système de la Fabrique.

Lyon fait figure de « ville sainte du socialisme » aux yeux des républicains avancés. Appartenant au mythe du progrès social du XIXe siècle, ces révoltes symbolisent la naissance d’une conscience ouvrière moderne, faite de mutuellisme, de solidarité, de dignité et de droit.

Conférence donnée par le Docteur Marc Papillon

Maison d’exposition de l’Araire 23 rue de la cascade 69510 Yzeron Yzeron 69510 Le Phily Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 45 40 37 http://www.araire.org

Au XIXe siècle, Lyon – deuxième ville de France, capitale de la transformation de la soie – est secouée par deux révoltes des Canuts, en novembre 1831 et avril 1834. Le libéralisme économique du Roi …

©Marc Papillon