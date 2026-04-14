Nuit des musée – Château-musée de Tournon-sur-Rhône, Château-Musée de Tournon-sur-Rhône, Tournon-sur-Rhône

Nuit des musée – Château-musée de Tournon-sur-Rhône Samedi 23 mai, 18h00 Château-Musée de Tournon-sur-Rhône Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Visitez librement le le musée, découvrez les collections permanentes et profitez du coucher de soleil ou de la nuit étoilée sur les terrasses surplomblant le Rhône. Vous pouvez également accéder à l’exposition temporaire Construire Chauvet 2 et découvrir l’histoire de ce lieu emblématique d’Ardèche.

Château-Musée de Tournon-sur-Rhône 14 Place Auguste Faure, 07300 Tournon-sur-Rhône, France Tournon-sur-Rhône 07300 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475081030 http://www.chateaumusee-tournon.com https://www.facebook.com/chateaumuseedeTournonsurRhone Trois domaines sont particulièrement développés :

– l’histoire locale et les arts décoratifs (mobiliers, céramiques…) ;

– les beaux-arts (sculptures, peintures anciennes et modernes, gravures…) avec notamment un précieux triptyque du XVIe siècle ;

– le patrimoine rhodanien (croix de marinier, maquettes de bateaux, inventions techniques…) Autoroute A7 – sortie 13

Visitez librement le le musée, découvrez les collections permanentes et profitez du coucher de soleil ou de la nuit étoilée sur les terrasses surplomblant le Rhône. Vous pouvez également accéder à 2…

©Château-musée de Tournon-sur-Rhône