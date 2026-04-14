Nuit des musées au Château-musée de Tournon-sur-Rhône, Château-Musée de Tournon-sur-Rhône, Tournon-sur-Rhône

Nuit des musées au Château-musée de Tournon-sur-Rhône Samedi 23 mai, 19h00 Château-Musée de Tournon-sur-Rhône Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Le Château-musée accueillera la nouvelle édition de la nuit des musées 2026. Venez profitez d’un cadre idyllique de nuit ainsi que l’accès complet et gratuit à l’exposition permanente ainsi que l’exposition temporaire Construire Chauvet 2.

Château-Musée de Tournon-sur-Rhône 14 Place Auguste Faure, 07300 Tournon-sur-Rhône, France Tournon-sur-Rhône 07300 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475081030 http://www.chateaumusee-tournon.com https://www.facebook.com/chateaumuseedeTournonsurRhone Trois domaines sont particulièrement développés :

– l’histoire locale et les arts décoratifs (mobiliers, céramiques…) ;

– les beaux-arts (sculptures, peintures anciennes et modernes, gravures…) avec notamment un précieux triptyque du XVIe siècle ;

– le patrimoine rhodanien (croix de marinier, maquettes de bateaux, inventions techniques…) Autoroute A7 – sortie 13

Le Château-musée accueillera la nouvelle édition de la nuit des musées 2026. Venez profitez d’un cadre idyllique de nuit ainsi que l’accès complet et gratuit à l’exposition permanente ainsi que 2.…

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