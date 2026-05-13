Nuit des musées 2026 – A l’heure des mots, Musée de l’horlogerie et du décolletage, Cluses

Nuit des musées 2026 – A l’heure des mots Samedi 23 mai, 19h00 Musée de l’horlogerie et du décolletage Haute-Savoie

Nombre de place limitée pour l’atelier d’écriture. Réservation au 04 50 96 43 00.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

A l’occasion de la Nuit des Musées 2026, nous vous invitons à une soirée où le temps se raconte autrement…Au programme :

Atelier d’écriture : de 19h à 21h30 . Inspirez-vous du musée pour écrire vos propres histoires et les lire au public. Animation à partir de 15 ans, assurée par Marie-Pascalle Saillet.

. Inspirez-vous du musée pour écrire vos propres histoires et les lire au public. Animation à partir de 15 ans, assurée par Marie-Pascalle Saillet. Visite guidée des collections « Mécanique et roues dentées » à 19h30. Le musée vous propose une exploration nocturne de ses collections avec notre traditionnelle visite guidée. Accessible à partir de 8 ans.

Le musée vous propose une exploration nocturne de ses collections avec notre traditionnelle visite guidée. Accessible à partir de 8 ans. Entrée libre de 19h à 22h

Musée de l’horlogerie et du décolletage 100 place du 11 novembre 74300 CLUSES Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 96 43 00 http://www.musee.2ccam.fr Découvrez le Musée de l’Horlogerie et du Décolletage de Cluses, garde-temps de l’histoire industrielle de la vallée de l’Arve. Suivez l’évolution du savoir-faire des paysans horlogers du 18ème siècle, faiseurs de roues et de pignons. Devenus décolleteurs à l’aube du 20ème siècle, ils produisent aujourd’hui des pièces pour l’automobile, la téléphonie, l’aéronautique… De la haute précision ! Vous y admirerez également une très belle collection d’instruments de mesure du temps dont le plus ancien date du 16ème siècle, et un ensemble unique de modèles d’échappement, issus de l’Ecole Nationale d’Horlogerie de Cluses. Au-dessus de l’Office de Tourisme de Cluses

A l’occasion de la Nuit des Musées 2026, nous vous invitons à une soirée où le temps se raconte autrement…Au programme :

©Musée de l’horlogerie et du décolletage