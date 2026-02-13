Nuit des musées – << A l'heure des mots >> Samedi 23 mai, 19h00 Musée de l’horlogerie et du décolletage Haute-Savoie

À l’occasion de la Nuit des musées, nous vous invitons à une soirée où le temps se raconte autrement…

Le musée est ouvert en entrée libre de 19h à 22h.

Musée de l’horlogerie et du décolletage 100 place du 11 novembre 74300 CLUSES Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 96 43 00 http://www.musee.2ccam.fr Découvrez le Musée de l’Horlogerie et du Décolletage de Cluses, garde-temps de l’histoire industrielle de la vallée de l’Arve. Suivez l’évolution du savoir-faire des paysans horlogers du 18ème siècle, faiseurs de roues et de pignons. Devenus décolleteurs à l’aube du 20ème siècle, ils produisent aujourd’hui des pièces pour l’automobile, la téléphonie, l’aéronautique… De la haute précision ! Vous y admirerez également une très belle collection d’instruments de mesure du temps dont le plus ancien date du 16ème siècle, et un ensemble unique de modèles d’échappement, issus de l’Ecole Nationale d’Horlogerie de Cluses. Au-dessus de l’Office de Tourisme de Cluses

