Pierre Lapointe Les Allos Théâtre de Cluses Cluses

Cluses

Pierre Lapointe

Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses Haute-Savoie

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

Tarif réduit

Carte Loisirs

Carte Cézam

Carte Aslie

Groupe

(à partir de 10 personnes)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 20:00:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

L’Atelier propose une soirée exceptionnelle au Théâtre des Allos le mercredi 12 mai, dans le cadre de la mini-tournée française de Pierre Lapointe.

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Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45 adminallobroges@cluses.fr

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English : Pierre Lapointe

L’Atelier offers an exceptional evening at the Théâtre des Allos on Wednesday May 12, as part of Pierre Lapointe’s mini-tour of France.

L’événement Pierre Lapointe Cluses a été mis à jour le 2025-12-22 par Cluses Arve & montagnes Tourisme