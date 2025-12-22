Pierre Lapointe Les Allos Théâtre de Cluses Cluses
Pierre Lapointe Les Allos Théâtre de Cluses Cluses mardi 12 mai 2026.
Cluses
Pierre Lapointe
Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses Haute-Savoie
Tarif : 21 – 21 – 21 EUR
Tarif réduit
Carte Loisirs
Carte Cézam
Carte Aslie
Groupe
(à partir de 10 personnes)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 20:00:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
L’Atelier propose une soirée exceptionnelle au Théâtre des Allos le mercredi 12 mai, dans le cadre de la mini-tournée française de Pierre Lapointe.
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Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45 adminallobroges@cluses.fr
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English : Pierre Lapointe
L’Atelier offers an exceptional evening at the Théâtre des Allos on Wednesday May 12, as part of Pierre Lapointe’s mini-tour of France.
L’événement Pierre Lapointe Cluses a été mis à jour le 2025-12-22 par Cluses Arve & montagnes Tourisme
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