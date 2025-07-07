Option théâtre du lycée Ch.Poncet Les Allos Théâtre de Cluses Cluses

Cluses

Option théâtre du lycée Ch.Poncet

Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-21 20:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Venez découvrir le travail des élèves de l’option théâtre du Lycée Charles Poncet !

Cette année encore notre grande troupe d’une quarantaine d’élèves va déployer toute son énergie pour vous concocter un fabuleux spectacle.

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Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45 adminallobroges@cluses.fr

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English : Theater option at Lycée Ch.Poncet

Come and discover the work of the Lycée Charles Poncet’s theater option students!

Once again this year, our large troupe of some forty students will be putting all their energy into putting on a fabulous show for you.

L’événement Option théâtre du lycée Ch.Poncet Cluses a été mis à jour le 2025-07-07 par Cluses Arve & montagnes Tourisme