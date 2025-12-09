A qui la faute ? Les Allos Théâtre de Cluses Cluses
A qui la faute ? Les Allos Théâtre de Cluses Cluses mardi 5 mai 2026.
Cluses
A qui la faute ?
Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses Haute-Savoie
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 20:00:00
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-05-05
Au collège, Félix Roguier harcèle son ancienne petite amie Bertheline Flamand.
L’affaire des deux adolescents va servir de grand déballage aux parents prétendument ouverts d’esprit mais tout aussi vifs que leurs progénitures !
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Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45 adminallobroges@cluses.fr
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English : Whose fault is it?
At school, Félix Roguier is harassing his former girlfriend Bertheline Flamand.
The affair between the two teenagers will serve as a grand debacle for parents who claim to be open-minded, but are just as quick-witted as their offspring!
L’événement A qui la faute ? Cluses a été mis à jour le 2025-12-09 par Cluses Arve & montagnes Tourisme
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