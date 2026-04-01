Rakoon + Hermit L’Atelier Cluses

Cluses

Rakoon + Hermit

L’Atelier 1325, avenue Georges Clémenceau Cluses Haute-Savoie

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif réduit

Carte Loisirs

Carte Cézam

Carte Aslie

Groupe

(à partir de 10 personnes)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24 00:00:00

Date(s) :

2026-04-24

En avril ne te découvre pas d’un fil ? Mais ce soir ça risque d’être compliqué !

HERMIT ouvrira la soirée en nous invitant dans son univers inspiré de la culture underground.

RAKOON prendra la suite, avec son style unique.

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L’Atelier 1325, avenue Georges Clémenceau Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45 adminallobroges@cluses.fr

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English : Rakoon + Hermit

Don’t let April fool you? But tonight it’s going to be complicated!

HERMIT will open the evening, inviting us into his universe inspired by underground culture.

RAKOON will follow, with his unique style.

L’événement Rakoon + Hermit Cluses a été mis à jour le 2025-12-22 par Cluses Arve & montagnes Tourisme