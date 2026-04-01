Rakoon + Hermit L’Atelier Cluses
Rakoon + Hermit L’Atelier Cluses vendredi 24 avril 2026.
Cluses
Rakoon + Hermit
L’Atelier 1325, avenue Georges Clémenceau Cluses Haute-Savoie
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif réduit
Carte Loisirs
Carte Cézam
Carte Aslie
Groupe
(à partir de 10 personnes)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24 00:00:00
Date(s) :
2026-04-24
En avril ne te découvre pas d’un fil ? Mais ce soir ça risque d’être compliqué !
HERMIT ouvrira la soirée en nous invitant dans son univers inspiré de la culture underground.
RAKOON prendra la suite, avec son style unique.
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L’Atelier 1325, avenue Georges Clémenceau Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45 adminallobroges@cluses.fr
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English : Rakoon + Hermit
Don’t let April fool you? But tonight it’s going to be complicated!
HERMIT will open the evening, inviting us into his universe inspired by underground culture.
RAKOON will follow, with his unique style.
L’événement Rakoon + Hermit Cluses a été mis à jour le 2025-12-22 par Cluses Arve & montagnes Tourisme
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