Le prénom Les Allos Théâtre de Cluses Cluses

Cluses

Le prénom

Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses Haute-Savoie

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 20:00:00

fin : 2026-04-23 21:10:00

Date(s) :

2026-04-23

La comédie déjà célèbre, qui a été adaptée également au cinéma, revient sur scène avec une nouvelle distribution.

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Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45 adminallobroges@cluses.fr

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English : First name

The acclaimed comedy, which has also been adapted for the big screen, returns to the stage with a new cast.

L’événement Le prénom Cluses a été mis à jour le 2025-07-02 par Cluses Arve & montagnes Tourisme