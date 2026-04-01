Le prénom Les Allos Théâtre de Cluses Cluses
Le prénom Les Allos Théâtre de Cluses Cluses jeudi 23 avril 2026.
Cluses
Le prénom
Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses Haute-Savoie
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 20:00:00
fin : 2026-04-23 21:10:00
Date(s) :
2026-04-23
La comédie déjà célèbre, qui a été adaptée également au cinéma, revient sur scène avec une nouvelle distribution.
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Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45 adminallobroges@cluses.fr
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English : First name
The acclaimed comedy, which has also been adapted for the big screen, returns to the stage with a new cast.
L’événement Le prénom Cluses a été mis à jour le 2025-07-02 par Cluses Arve & montagnes Tourisme
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