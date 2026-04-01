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Le prénom Les Allos Théâtre de Cluses Cluses

Le prénom Les Allos Théâtre de Cluses Cluses jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Les Allos Théâtre de Cluses

Adresse : 14 Place des Allobroges

Ville : 74300 Cluses

Département : Haute-Savoie

Début : 2026-04-23T20:00:00

Fin : 2026-04-23T21:10:00

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 39 39 39

Cluses

Le prénom

Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses Haute-Savoie

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 20:00:00
fin : 2026-04-23 21:10:00

Date(s) :
2026-04-23

La comédie déjà célèbre, qui a été adaptée également au cinéma, revient sur scène avec une nouvelle distribution.
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Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45  adminallobroges@cluses.fr

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English : First name

The acclaimed comedy, which has also been adapted for the big screen, returns to the stage with a new cast.

L’événement Le prénom Cluses a été mis à jour le 2025-07-02 par Cluses Arve & montagnes Tourisme

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